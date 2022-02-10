В Україні за добу виявили 41 694 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 16 628 осіб, 280 померло

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 16 628 людей, 280 померло, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101); 70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей. Також за минулу добу госпіталізовано – 4 128 осіб; летальних випадків – 280; одужало – 16 628 осіб", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 9 лютого було виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу сягнула 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіло 43 778, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого на добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 421 741 особа; одужало – 3 729 976 осіб; летальних випадків - 102 167.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.