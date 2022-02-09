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22:15 09.02.2022

Голова ОБСЄ відвідає Україну цього тижня – посольство Польщі в Україні

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Голова ОБСЄ відвідає Україну цього тижня – посольство Польщі в Україні

Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на цьому тижні відвідає Україну, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук, повідомили в посольстві Польщі в Україні.

"Розмови будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, заходах, що вживаються для деескалації та вирішення кризи, що триває, за підтримки ОБСЄ", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу ввечері.

Також, голова польської дипломатії зустрінеться зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (TCG), головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (SMM) та координатором проектів ОБСЄ в Україні. Крім того, він зустрінеться із головою Офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Резидентом – координатором Управління ООН з координації гуманітарної допомоги в Україні.

В інформації наголошується, що 11 лютого міністр Рау відвідає схід України, де ознайомиться з поточною гуманітарною та безпековою ситуацією в постраждалих від конфлікту територіях.

 

 

Теги: #візит #обсє #голова
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