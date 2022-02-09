Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

Європейський Союз має достатньо підстав для запровадження нових санкцій проти Росії за видачу російських паспортів громадянам України, які проживають на окупованих територіях, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є достатньо підстав для запровадження санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Санкції за це явне порушення Мінських угод давно назріли", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

Він також привітав рішення COREPER додати п’ятьох осіб до санкційного списку ЄС за сприяння незаконній організації та проведенню виборів до Державної Думи Росії в тимчасово окупованому Криму.

"Крим – це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покаране", - наголосив міністр.