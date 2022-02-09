Іспанія визначиться з допомогою для України

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено повідомив голові українського зовнішньополітичного відомства Дмитру Кулебі про обговорення варіантів допомоги українському оборонному сектору, що готується.

"Мій іспанський колега сьогодні сказав, що після повернення до Мадриду відбудеться обговорення того, чим саме Іспанія може допомогти для підтримки оборонного сектору України. Нагадаю, що у 2014 році Іспанія надала українським Збройним силами шоломи, бронежилети, знайшли можливість", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві у середу.