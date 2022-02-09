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18:55 09.02.2022

НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

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НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили на одержанні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради, повідомляється в Telegram-каналі САП.

"Депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, слідчі дії тривають, встановлюють й інших осіб, які можуть бути причетні до вчиненні злочину.

У НАБУ підтвердили цю інформацію та оприлюднили у своєму Telegram-каналі відео передачі неправомірної вигоди.

Водночас ні в НАБУ, ні в САП не назвали прізвища викритого депутата, а також не повідомили про затримання у зв'язку з цією справою.

Водночас ЗМІ та незалежні журналісти повідомляють, що йдеться про депутата Київради від фракції "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який обіймає у Київраді посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, який нібито діяв у змові з п'ятьма пособниками.

Видання "Слово і діло" повідомляє про затримання неофіційного помічника Трубіцина, а також, що самого депутата нині нібито розшукують. Разом із депутатом у справі фігурує директор одного з комунальних підприємств Києва, йдеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #київрада #хабар #трубіцин
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