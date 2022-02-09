Події

17:45 09.02.2022

Кулеба: План максимум для України на зустрічі радників "нормандської четвірки" - розблокування роботи ТКГ

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Кулеба: План максимум для України на зустрічі радників "нормандської четвірки" - розблокування роботи ТКГ

Головною ціллю української делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату", що відбудеться 10 лютого у Берліні, є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"План максимум - розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Ось сьогодні я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені надходять повідомлення - звіти засідання ТКГ. І я знову бачу, що все стоїть на місці - дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед. Тому необхідно розблокувати роботу ТКГ. І тому потрібна політична воля Російської Федерації. І саме над цим завтра і працюватимуть", - сказав Кулеба на брифінгу в середу.

Він наголосив, що у разі розблокування роботи ТКГ пріоритетом стане вирішення питань у сфері безпеки. У разі успіху у їх вирішенні група займеться також гуманітарними питаннями.

"Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається завданням номер один", - зазначив міністр.

Кулеба також нагадав, що ситуація з безпекою на сході України покращилася після попередньої зустрічі радників у Парижі.

"В принципі, незважаючи на потужне військове угруповання Росії вздовж нашого кордону і на окупованих територіях, на Донбасі зберігається відносна тиша. Ситуація краща, ніж місяць тому. І це теж той імпульс, який був наданий попередньою зустріччю радників "нормандського формату". Я гадаю, що буде знову тривала важка розмова, я гадаю, знову Росія наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову, але дипломатія не має іншого шляху, окрім як розмовляти і шукати рішення, не перетинаючи свої червоні лінії. Саме цим завтра займатиметься наша делегація", - наголосив він.

Теги: #ткг #кулеба
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