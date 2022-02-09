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17:11 09.02.2022

Міноборони працює над диверсифікацією постачання ПММ, блокування одного з маршрутів на боєздатність не вплине

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Міноборони працює над диверсифікацією постачання ПММ, блокування одного з маршрутів на боєздатність не вплине

Блокування одного з наявних маршрутів постачання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) не вплине на боєздатність Збройних сил України (ЗСУ) і завдасть значних збитків постачальникам, які втратять стабільних та передбачуваних партнерів в Україні, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони України у середу.

У відомстві наголосили, що на сьогодні необхідні запаси ПММ відповідно до потреб, сформованих Генеральним штабом ЗСУ, забезпечені.

Одночасно Міноборони здійснює комплекс заходів щодо диверсифікації джерел та забезпечення практичної можливості постачань ПММ різними маршрутами, з різних регіонів Європи та всього світу, щоб гарантувати їх безперебійність та збільшення обсягів за необхідності. Зокрема, йдеться про постачання і залізничним, і морським транспортом.

"Ми за всіма напрямами працюємо над підвищенням можливостей ЗСУ. Нагадаємо, у плані закупівель передбачені кошти, зокрема, на модернізацію паливної інфраструктури, закупівлю паливних модулів та розширення парку резервуарів. Зазначу: запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів поповнення із країн-партнерів", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про перспективу припинення постачання ПММ та електрики до України у разі її війни з РФ. Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що від таких рішень політиків постраждає насамперед населення.

Теги: #міноборони #пмм
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