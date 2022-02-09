СБУ запобігла рейдерському захопленню соляного кар'єра на Прикарпатті

Служба безпеки України нейтралізувала спробу рейдерського захоплення майна державного підприємства в Івано-Франківській області: соляного кар'єра площею майже 100 га, майнових комплексів колишньої фабрики та одного з цехів, що перебувають у держвласності.

Як повідомляється на сайті спецслужби у середу, протиправну діяльність організували представники комерційної структури, яким належало 49% акцій держпідприємства. Для заволодіння майном промислового об'єкта співвласники приховано провели загальні збори без участі представників держпідприємства-засновника та ухвалили рішення про передачу приватній структурі 54% акцій у статутному капіталі товариства.

До протиправної діяльності організатори злочину залучили державного реєстратора, який на підставі незаконного рішення зборів вніс зміни до держреєстру. СБУ ініціювала скасування незаконної реєстраційної дії, розмір частки держпідприємства у статутному капіталі відновлено.

Керівнику комерційної структури та державному реєстратору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) Кримінального кодексу України.