Японія продовжить обмеження щодо COVID-19 у 13 префектурах ще на три тижні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в середу оголосив, що на тлі зростання захворюваності на штам коронавірусу "омікрон" продовжить обмеження в 13 префектурах, включаючи Токіо, на три тижні, повідомила газета The Guardian.

У Японії на тлі поширення "омікрону" відзначаються рекордні з початку пандемії в цій країні показники захворюваності та летальних наслідків, уточнює газета.

Японський уряд, у свою чергу, разом із місцевою владою Токіо та Осаки організує приблизно 1 тис. тимчасових медичних закладів для лікування пацієнтів із COVID-19.

Нинішні обмеження набули чинності на частині території Японії з кінця січня: спочатку передбачалося, що вони діятимуть до 13 лютого. У рамках заходів ресторанам дозволено працювати до 21:00, а якщо заклади продають алкоголь, то вони мають закриватися на годину раніше - о 20:00. Обмежено відвідування спортивних та культурних заходів. Власникам комерційних підприємств, які не дотримуються обмежень, загрожує штраф.

За весь період пандемії в Японії було виявлено понад 3,6 млн випадків зараження коронавірусом та приблизно 19,5 тис. смертей від наслідків захворювання.