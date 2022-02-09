Події

14:31 09.02.2022

Tesla "відкличе" понад 26 тис. автомобілів для усунення помилок у ПЗ

1 хв читати
Tesla "відкличе" понад 26 тис. автомобілів для усунення помилок у ПЗ

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. оновить програмне забезпечення у 26,681 тис. автомобілів, щоб усунути помилку, яка заважає правильній роботі теплового насоса, повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

"Помилка в ПЗ може призводити до ненавмисного відкриття клапана теплового насоса й тримати холодоагент всередині випарника, що знижує якість охолодження", - зазначають у NHTSA.

"Відкликання" для оновлення ПЗ стосується автомобілів Model 3, Model S, Model X, вироблених у 2021 та 2022 рр., а також Model Y, випущених у 2020-2022 рр.

Оновлення програмного забезпечення буде виконано віддалено. Ця практика, звичайна для Tesla, дає змогу усунути проблеми без відвідування офісів власниками автомобілів і робить витрати компанії через відкликання машин незначними.

Теги: #відкликання #tesla
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 27.01.2022
Tesla збільшила чистий прибуток майже у 8 разів у 2021 році, до рекорду

Tesla збільшила чистий прибуток майже у 8 разів у 2021 році, до рекорду

15:33 14.01.2022
Tesla почала приймати платежі в Dogecoin для низки товарів

Tesla почала приймати платежі в Dogecoin для низки товарів

07:13 04.01.2022
Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

Tesla відкрила шоурум у столиці китайського Сіньцзяна - Урумчі

11:14 29.12.2021
Маск продав чергову частину акцій Tesla, обсяг реалізованих паперів оцінюється в $1 млрд

Маск продав чергову частину акцій Tesla, обсяг реалізованих паперів оцінюється в $1 млрд

13:02 24.12.2021
Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

11:56 16.12.2021
12 депутатів відкликали підписи за проведення позачергового засідання Ради

12 депутатів відкликали підписи за проведення позачергового засідання Ради

13:02 10.12.2021
Ілон Маск продав акції Tesla ще майже на $1 млрд

Ілон Маск продав акції Tesla ще майже на $1 млрд

08:42 16.11.2021
Глава Tesla Ілон Маск у понеділок продав акції компанії ще на $930 млн

Глава Tesla Ілон Маск у понеділок продав акції компанії ще на $930 млн

11:59 07.10.2021
Рада відкликала Разумкова з посади спікера

Рада відкликала Разумкова з посади спікера

07:02 03.10.2021
"Слуга народу" в понеділок має намір запустити процедуру відкликання Разумкова з поста спікера

"Слуга народу" в понеділок має намір запустити процедуру відкликання Разумкова з поста спікера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

Комісія з розслідування стрілянини на "Південмаші" виявила факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, - Єнін

ОСТАННЄ

Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

До України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою

Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

Королева Данії Маргрете заразилася COVID-19

Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

Уряд пропонує виділити держстипендію ім. Левка Лук'яненка заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелялову

У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди

Половина дорослих українців вакцинувалися проти COVID-19 – Шмигаль

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА