Tesla "відкличе" понад 26 тис. автомобілів для усунення помилок у ПЗ

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. оновить програмне забезпечення у 26,681 тис. автомобілів, щоб усунути помилку, яка заважає правильній роботі теплового насоса, повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

"Помилка в ПЗ може призводити до ненавмисного відкриття клапана теплового насоса й тримати холодоагент всередині випарника, що знижує якість охолодження", - зазначають у NHTSA.

"Відкликання" для оновлення ПЗ стосується автомобілів Model 3, Model S, Model X, вироблених у 2021 та 2022 рр., а також Model Y, випущених у 2020-2022 рр.

Оновлення програмного забезпечення буде виконано віддалено. Ця практика, звичайна для Tesla, дає змогу усунути проблеми без відвідування офісів власниками автомобілів і робить витрати компанії через відкликання машин незначними.