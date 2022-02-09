Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Поліцейські, яких допитали співробітники Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію їм неправомірної вигоди народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП, заявляє директор ДБР Олексій Сухачов.

"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - сказав Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

За його словами, співробітників поліції, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Директор ДБР зазначив, що поліцейські не надали інформації щодо того, хто саме перебував за кермом автомобіля у момент ДТП.

Сухачов також повідомив, що під час перегляду відеозапису, оприлюдненого виданням "Українська правда", "слідчі ДБР не виявили інформації, яка встановлювала б нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази".

Водночас, за словами Сухачова, відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці подій, які могли вплинути на встановлення об'єктивних обставин ДТП.

"Йдеться про невідповідність раніше наданої Нацполіцією на запит слідчого ДБР інформації про відсутність запису з нагрудного реєстратора поліцейського та про епізод, у якому безпосередньо пан Трухін безперешкодно оглядає місце водія", - уточнив він.

За словами директора Бюро, у зв’язку з цим слідчі ДБР ініціювали проведення Нацполіцією двох службових розслідувань.

"Зокрема, щодо неподання на запит слідчого ДБР відеозапису з нагрудної камери поліцейського, а також щодо невжиття заходів для належного збереження слідів на місці події", - пояснив Сухачов.

Він додав, що повторний допит співробітника поліції Петрика (з бодікамери якого було зроблено запис, згодом оприлюднений журналістами - ІФ) було проведено 7 лютого, він стосувався перевірки наданих ним раніше показань, а також обставин здійснення відеозаписів на місці події та їх збереження.

"Оцінку отриманим доказам буде надано в сукупності з іншими доказами, зібраними під час розслідування", - наголосив директор ДБР.

Сухачов також повідомив, що деякі камери відеоспостереження зафіксували перебування за кермом автомобіля людини у червоному одязі. "Цією особою (у червоному одязі) виявився Склема Віктор Васильович (помічник депутата Полтавської обласної ради - ІФ)", - сказав він.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в 150 тис. грн за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти з фракції та партії. "Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дасть змогу нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.