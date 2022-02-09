Кабмін затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів до Дня спротиву окупації Криму у 2022 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з планом, окрім традиційних тематичних заходів за участю представників органів влади, передбачається церемонія підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором в обласних центрах та інших населених пунктах, а також виконання Державного гімну та гімну кримськотатарського народу.

Упродовж року також передбачається презентація Віртуального музею російської агресії.

Крім того, передбачається створення на офіційних сайтах органів влади рубрики "Інформація для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей", де буде розміщено інформацію про надання адміністративних послуг.

Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 26 лютого.