Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії, Австрії та Словаччини

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся та ознайомив голів міністерств закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, Австрії Александра Шалленберга та Словацької Республіки Івана Корчока з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи у нормандському форматі, повідомила пресслужба глави держави.

"Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці", – сказав Зеленський у ході зустрічі.

Він наголосив на важливості зміцнення оборонної підтримки України та подякував міністрам за допомогу країні.

"Дякую кожному з вас, вашим країнам за підтримку й конкретну допомогу Україні", – сказав Зеленський.

Також глава української держави позитивно наголосив на факті збереження повноцінної дипломатичної присутності в Києві дипломатів Чехії, Австрії та Словаччини.

Зеленський наголосив на важливості подальшого поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом та розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.

У свою чергу, міністри висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи і без досягнення миру в українській державі неможливо досягти стабільності на континенті.

Також вони висловили одностайну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, наголосили на її повному та беззастережному праві самостійно визначати шляхи гарантування власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Як зазначається, візит відбувся з ініціативи Чехії як країни, яка головує у межах Славковського формату, який об'єднує ці три європейські держави.

Раніше в МЗС України повідомляли, що 7-8 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.