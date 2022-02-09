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07:35 09.02.2022

Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

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Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо відбудеться ескалація ситуації в Україні, заявив у вівторок лідер меншості в сенаті Мітч Макконнелл.

"Хороша новина полягає в тому, що він підтвердив те, що вчора сказав президент Джо Байден: якщо відбудеться вторгнення, "Північний потік-2" не просуватиметься вперед", - сказав Макконнелл журналістам, його виступ транслював телеканал C-span.

Тим часом у понеділок Шольц на спільній пресконференції з президентом США уникав прямого підтвердження того, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено у разі ескалації ситуації в Україні.

"Стосовно санкцій ми діятимемо узгоджено", - заявив канцлер.

При цьому Шольц не назвав газопровід.

 

 

Теги: #сша #сенатор #німеччина #канцлер
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