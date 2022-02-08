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19:52 08.02.2022

Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

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Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

Влада Польщі схвалила безоплатне передання військового майна збройним силам України, відповідний документ розміщено у вівторок на сайті польського уряду.

У документі зазначається, що цей захід вжито на пропозицію міністра оборони Польщі.

Про те, яке саме військове майно Польща має намір передати Україні, не повідомляється. Зазначається лише, що "рішення ухвалене після проведення аналізу та з урахуванням необхідності забезпечення нинішньої діяльності збройних сил Польщі, а також підтримки необхідного рівня їх резервів".

Раніше повідомлялося про намір Польщі розпочати постачання вантажів військового призначення на Україну цього тижня, про це наприкінці минулого тижня повідомляв голова польського уряду Тадеуш Моравецький.

Зокрема, за його словами, Варшава направить до України кілька десятків тисяч снарядів, а також міномети та гранатомети.

Про готовність Варшави передати Україні оборонне озброєння заявляв і голова польського бюро національної безпеки Павло Солох.

"У тісному контакті з президентом було ухвалено рішення про передачу боєприпасів оборонного призначення українській стороні, - сказав Солох. - Це рішення допрацьовується міністром національної оборони".

Він зазначив, що "йдеться саме про оборонне озброєння, а не наступальне".

При цьому Солох зазначив, що "на сьогодні тема підтримки України Військом польським не стоїть, ми надаємо допомогу у політичному вимірі – двосторонню, в рамках НАТО та ЄС".

"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, у них ми сприяємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії із збройними силами країн-союзниць (по НАТО – ІФ)", - додав голова Бюро національної. безпеки Польщі.

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до сусідньої країни і загрожують їй санкціями. Росія неодноразово заявляла, що нічого такого не планує.

 

 

Теги: #україна #польща #оборона #допомога
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