Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

Рада Міністрів Республіки Польща затвердила постанову про безоплатне передання Збройним силам України компонентів військового майна, що належить польській армії.

"Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безкоштовно надавши військову техніку. Це чергове рішення Ради міністрів про передання техніки Україні", - повідомляє пресслужба польського уряду у вівторок.

Уточнюється, що постанова передбачає безоплатне передання Україні додаткової військової техніки, рішення про яке було ухвалено в результаті виконаного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил і підтримки необхідного рівня резервів польської армії. "Це означає, що передання техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових частин", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що інспекція забезпечення Збройних сил РП підготує транспортування військової техніки в Україну, де уповноважені представники польської армії передадуть її представникам ЗСУ.

Зазначена постанова набуває чинності від дня її затвердження.