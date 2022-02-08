Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, українські військові не постраждали, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій противника немає.