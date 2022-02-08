У ЗСУ розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

У Збройних силах України розпочато командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Зазначено, що у 2021 році ЗСУ провели майже 5 тис. заходів бойової підготовки, із них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тис. тактико-спеціальних навчань різних видів.

"Головною метою навчань "Заметіль-2022" є набуття та нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) під час ведення оборонних дій у кризовому районі", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.