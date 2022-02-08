Події

17:25 08.02.2022

У ЗСУ розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

1 хв читати
У ЗСУ розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

У Збройних силах України розпочато командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Зазначено, що у 2021 році ЗСУ провели майже 5 тис. заходів бойової підготовки, із них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тис. тактико-спеціальних навчань різних видів.

"Головною метою навчань "Заметіль-2022" є набуття та нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) під час ведення оборонних дій у кризовому районі", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Командно-штабні навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території держави.

Теги: #навчання #зсу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 08.02.2022
Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

17:51 08.02.2022
Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

17:35 08.02.2022
Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

14:51 08.02.2022
Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий госпіталь

08:28 08.02.2022
ЗС України проведуть навчання з 10 до 20 лютого з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW

ЗС України проведуть навчання з 10 до 20 лютого з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW

19:04 07.02.2022
У Києві вперше відбулися навчання повного складу 112-ї бригади ТрО

У Києві вперше відбулися навчання повного складу 112-ї бригади ТрО

07:29 07.02.2022
Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

21:57 05.02.2022
На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

19:11 05.02.2022
Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

12:44 05.02.2022
На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі поранений український військовий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

Брати Клички закликали громадян України вступати до лав територіальної оборони

ОСТАННЄ

Названо номінантів на премію "Оскар"

У засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних перерва до 11 лютого

Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

В Україні розпочалися випробування новітньої модернізації танка Т-64БВ зразка 2022 року

Депутат Кузьміних явився на засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу

Макрон закликав українців бути виваженими й не реагувати на провокації

Зеленський: Від припинення постачання ПММ та електрики в Україну в разі війни з РФ постраждає населення

Брати Клички закликали громадян України вступати до лав територіальної оборони

Ткаченко закликає іноземні ЗМІ не легітимізувати тероризм, даючи майданчик російським найманцям

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА