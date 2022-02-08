Події

16:15 08.02.2022

Макрон закликав українців бути виваженими й не реагувати на провокації

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Макрон закликав українців бути виваженими й не реагувати на провокації

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну не реагувати на провокації, які мають на меті дестабілізацію ситуації.

"З 2014 року українці захищають свою Батьківщину. Не треба йти на певні спрощення, певні провокації, які націлюють на дестабілізацію, - треба бути виваженими", - сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Також президент схвалив "виваженість і холоднокровність" України за такої концентрації російських військ на кордоні.

Теги: #провокації #макрон
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