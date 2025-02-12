РФ може готувати вбивства російських опозиціонерів за кордоном для дискредитації України – ISW

Російське керівництво може створювати інформаційні умови для можливих атак у Балтійському морі та проти російських опозиційних політиків, які проживають за кордоном, з метою дискредитації України, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) повідомила 11 лютого, що Головне управління військової розвідки України (ГУР) за сприяння невказаних західних країн має намір підірвати іноземне судно в Балтійському морі, щоб спонукати НАТО заблокувати доступ Росії до Балтійського моря та розпочати прямий збройний конфлікт між Росією та НАТО. СЗР заявила, що невказані європейські розвідувальні служби та ГУР України також планують вбити російських опозиціонерів, які живуть за кордоном, і звинувачують Росію у вбивствах, щоб підірвати майбутні мирні переговори", - йдеться в повідомленні.

В ISW відзначили, що СЗР РФ раніше вже звинувачувала Україну та інші західні держави у плануванні хибних атак з метою дискредитації України та вбивання клину у західну єдність з Україною, особливо у критичні моменти західних дискусій щодо підтримки України та можливого мирного плану.