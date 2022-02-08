Події

16:13 08.02.2022

Зеленський: Від припинення постачання ПММ та електрики в Україну в разі війни з РФ постраждає населення

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Зеленський: Від припинення постачання ПММ та електрики в Україну в разі війни з РФ постраждає населення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про припинення постачання паливно-мастильних матеріалів та електрики в Україну в разі її війни з Росією, заявивши, що від подібних рішень політиків можуть постраждати люди.

"Я попросив надати мені статистику товарообороту між Україною та Білоруссю. У нас товарооборот $6 млрд: $1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, а $4,5 млрд експортує Білорусь до України. Якщо країни починають обмежувати торгівлю між собою, хто від цього страждає? У цьому разі постраждають точно люди", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Києві у вівторок.

"Якщо є бажання у кам'яний вік прийти – можемо робити так. Щось заборонить Білорусь, щось Україна. Вирішують політики, а завжди страждають люди", - додав глава Української держави.

Зеленський також додав, що хотів би від білоруського лідера бачити більше предметних та конкретних кроків, аніж слів.

Теги: #лукашенко #пмм #зеленський
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