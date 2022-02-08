Франція виділила EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні - Зеленський

Макрофінансова допомога у розмірі EUR1,2 млрд буде передана французькою стороною Україні та буде використана для стабілізації української економіки, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції - виділення EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми наразі уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Макроном у вівторок у Києві.