Події

13:48 08.02.2022

Глава МЗС Німеччини відвідала Широкине

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Глава МЗС Німеччини відвідала Широкине

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине Донецької області, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації", - написала Джапарова у Twitter у вівторок.

 

Теги: #донбас #мзс #джапарова #бербок
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