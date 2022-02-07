Події

19:42 07.02.2022

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

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Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Євросоюз виходить із того, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася в районі кордону РФ з Україною, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Усе ще є шанс для дипломатії, дискусій", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні за підсумками переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Боррель додав, що "ми сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого".

"Якщо Росія продовжить йти шляхом агресії, то дії Євросоюзу і США будуть загальними, це стосується, зокрема, санкцій", - зазначив він.

За словами Борреля, Україна є для ЄС стратегічним партнером, якому Брюссель активно допомагає, зокрема надає фінансову допомогу.

Теги: #україна #єс #росія #боррель
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