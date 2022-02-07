Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади можуть замовляти проведення опитувань "з питань державного управління у різних сферах суспільного життя" через портал "Дія" або його мобільний застосунок.

Відповідний порядок їх проведення затвердив Кабінет Міністрів постановою №90 від 7 лютого.

Згідно з документом, в опитуванні можуть брати участь користувачі "Дії" від 14 років.

Організатором опитування є технічний адміністратор і власник порталу "Дія".

Водночас, зазначається, що опитування не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", і не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України, а також формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій із громадськістю.

Результати опитування можуть відображатися в "Дії" за згодою їх ініціаторів, які є власниками цих результатів.

Як повідомлялося, на 8 лютого призначено "Дію Саміт" за участю президента України Володимира Зеленського, на якому Мінцифри презентуватиме нові ініціативи щодо використання "Дії".

Мінцифри зазначало, що станом на 24 січня користувачами мобільного застосунку "Дія" є 13,5 млн українців.