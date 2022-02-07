Глава МЗС Німеччини: Припинення подання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на небезпеці припинення постачань енергоносіїв з РФ до України у разі ескалації ситуації.

"Мені також важливо, щоб у наших діях ми не малювали якісь сценарії і про це постійно говорили. Німеччина робить великий внесок у безпеку України у фінансовому плані. Напад не лише у військовому плані можливий, а також кібератака, припинення подання енергоносіїв. Це гірше, ніж танкова атака", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок.

"Ми як партнери хотіли дати зрозуміти, що ми виступаємо за безпеку України, суверенітет України, виступаємо за безпеку людей. І тому ми як партнери готові до будь-яких сценаріїв, і це мало б масштабні наслідки економічного плану", - додала вона.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосила, що у Німеччині уважно стежать за переміщеннями військ РФ біля України. "Ми не ведемо якихось спекуляцій серед громадськості, ми дали чітко зрозуміти, як партнер НАТО, член "Великої сімки", член ЄС ми бачимо різні сценарії, і, звісно, досить уважно стежимо, які відбуваються переміщення військ, які навчання, які посилення військ відбуваються на кордоні. Ми уважно стежимо за цим", - розповіла Бербок.