Єврокомісія про вимогу Трампа щодо відмови постачання енергоносіїв з РФ: Ця робота триває

В Європейській комісії наполягають, що робота в Європейському союзі над відмовою від споживання російських енергоносіїв триває вже кілька років з кінцевою метою остаточного припинення споживання.

Так у понеділок в Брюсселі прокоментувала нещодавню заяву президента США Дональд Трамп з вимогою до європейських країн припинити постачання російських енергоносіїв речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

"Поступова відмова від російського викопного палива – це те, що ми робили і робимо, власне, вже кілька років, з початку війни, маючи дуже чітку дорожню карту, а тепер навіть чітку законодавчу пропозицію щодо поступової відмови від решти газу, який все ще надходить до ЄС, а також низку санкцій, які вже фактично заборонили, зокрема, вугілля, повну заборону та інші енергетичні товари. Отже, це те, над чим ЄС дуже активно працює, і у нас є дуже, дуже чітка дорожня карта того, як це зробити", - констатувала речник ЄК, додавши, що "це те (відмова від експорту російських енергоносіїв – ІФ-У), що вже триває деякий час, з чіткою дорожньою картою та чітким терміном".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо роботи над 19-тим пакетом санкцій ЄС для РФ, Піньйо повідомила, що робота продовжується, і пропозиції ще не були винесені на розгляд країнами-членами ЄС.

Речник ЄК Олоф Гілл додав, що коли йдеться про роботу щодо санкцій, починаючи з першого пакету, то ЄК має за мету, щоб ці заходи "функціонували так добре, як має бути, і щоб ці санкції були максимально ефективними". "Ми співпрацюємо з усіма нашими партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що санкції виконують свою функцію, і щоб ми контролювали будь-які випадки їх обходу. Тому, я вважаю, доречно згадати те, що президент фон дер Ляєн сказала у своєму зверненні до Конгресу минулого тижня. Вона сказала, і я цитую, нам потрібно більше тиснути на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. Тож зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Ми особливо розглядаємо питання пришвидшення поступової відмови від російського викопного палива, тіньового флоту та третіх країн. Будь-які нові заходи будуть оголошені - кінець цитати Президента", - деталізував він.

Разом з цим, Гілл відмовився коментувати, що саме буде у 19-му пакеті. "Я хочу, щоб ви розуміли контекст того, що ми робимо, а що ні. Ми не збираємося коментувати публікації президента США в соціальних мережах, ми збираємося коментувати роботу, яку ми виконуємо, і, як я щойно пояснив, ми не розголошуємо подробиці щодо пакетів, перш ніж ми їх представимо", - наголосив речник ЄК.