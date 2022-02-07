Проведення парламентського саміту "Кримської платформи" заплановано на серпень, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену (главу МЗС Німеччини Анналену Бербок – ІФ) про те, що в Україні в серпні відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи". Ми чекатимемо на відповідну делегацію з Німеччини", - сказав Кулеба на пресконференції з Бербок у Києві у понеділок.