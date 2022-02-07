Правоохоронці проводять слідчі дії в "Київводоканалі"

Прокуратура спільно з Національною поліцією України в понеділок, 7 лютого, проводить слідчі дії в ПрАТ "Київводоканал" у рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо. При цьому зазначене підрядне підприємство відобразило в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, що мають ознаки фіктивності, в яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дало змогу заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах", - зазначено в повідомленні.

Так, у понеділок у рамках кримінального провадження на підставі ухвали суду у складських приміщеннях "Київводоканалу" проводяться огляди з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.