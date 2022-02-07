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12:59 07.02.2022

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

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Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в понеділок, 7 лютого, затримали оголошеного раніше в розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Щойно НАБУ і САП затримали нардепа за підозрою в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі НАБУ.

Ім'я народного депутата не називається, проте з інформації випливає, що йдеться про Кузьміних.

У свою чергу прес-служба САП у Facebook повідомила, що судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 7 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речниця фракції "Слуга народу" в парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара розміром 558 тис. грн. 31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара.

За інформацією САП, під час досудового розслідування встановлено, що депутат отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги в низці тендерів із закупівлі обладнання на кошти бюджету, проведеного КП "Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

У 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн грн, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Після оплати лікарнею вартості обладнання, а йдеться про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. грн, що становить 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат надалі планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів - 37,5 млн грн, що становить 30% від вартості обладнання для проведення МРТ і понад 398 тис. грн – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ". При цьому на сайті відомства в четвер також було розміщено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

Сам Кузьміних у Facebook заявив про готовність брати участь у процесуальних діях і про те, що тримає постійний зв'язок із НАБУ, але при цьому ніколи не отримував від них повісток і здивований інформацією про оголошення його в розшук.

Теги: #затримання #кузьміних
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