Події

09:01 07.02.2022

Австралія незабаром відкриє кордони для іноземних туристів - прем'єр

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Австралія незабаром відкриє кордони для іноземних туристів - прем'єр

Парламент Австралії обговорить питання відкриття кордонів країни для іноземних туристів найближчим часом, заявив у неділю журналістам прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість ухвалити рішення, щоб відкрити наші кордони і знову вітати відвідувачів в Австралії, щойно ми зможемо гарантувати їхню безпеку", - сказав прем'єр.

Засідання парламенту заплановане на понеділок. Австралійські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що Австралія може знову відкрити свої кордони протягом двох чи трьох тижнів. У січні Моррісон заявив, що сподівається, що міжнародні кордони зможуть повністю відкритися до Великодня.

В Австралії двічі вакциновано майже 95% населення віком 16 років і старше. Обов'язковою умовою для в'їзду іноземних туристів до країни будуть документи, які підтверджують, що вони вакциновані або звільнені від щеплень за медичними показаннями.

Як повідомлялося, в Австралії протягом пандемії впроваджували суворі правила локдауну, а також діяло закриття кордонів. У такий спосіб країні вдалося досягти нижчих показників захворюваності на коронавірус, ніж у багатьох інших країнах.

Теги: #премєр #відкриття #австралія #кордони
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