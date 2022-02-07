Події

07:29 07.02.2022

Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

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Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може особисто проінспектувати білорусько-російські навчання, що проходять в республіці, заявив держсекретар Ради Безпеки країни Олександр Вольфович.

"Президент нашої країни сказав: "Я сам визначу, коли мені подивитися, як проходять навчання, якщо вважатиму це за потрібне". Знаючи нашого головнокомандувача, він може прийняти рішення в будь-який момент, несподівано для всіх перевірити і подивитися, як виконуються завдання і російськими, і білоруськими військовослужбовцями", - сказав Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ у неділю.

Вольфович зазначає, що "сьогоднішня перевірка сил реагування Союзної держави – це також один із заходів підготовки для захисту нашої держави". "Навчання мають виключно оборонний характер, на відміну від тих навчань, які відбуваються на території суміжних країн", - наголосив він.

"Час вибраний найбільш складний. Взимку завжди складніше проводити маневри, навчання. Це накладає певний відбиток. Планові навчання це добре, але коли проводиться раптова перевірка сил і засобів, більш реально видно картину та готовність військ до виконання своїх завдань", - наголосив держсекретар Радбезу.

"Дуже великі маневри проходять, з відпрацюванням стратегічних перегрупувань на великі відстані, зі створенням угруповань на оперативних напрямках та виконання завдань щодо відображення агресії. Якщо раніше ми не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми виходячи з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки змушені розглядати зокрема й південний напрямок, насамперед для захисту південних рубежів Союзної держави", - заявив Вольфович.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь проводять перевірку сил реагування Союзної держави. На першому етапі - до 9 лютого - проводиться передислокація та створення угруповань військ. На другому етапі – з 10 до 20 лютого – буде проведено спільне вчення "Союзна рішучість-2022".

 

 

Теги: #україна #навчання #білорусь #радбез
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