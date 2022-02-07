Події

07:16 07.02.2022

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок знову відвідає Україну та побуває на лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомила раніше представник МЗС Андреа Зассе, "міністр у понеділок і вівторок побуває в Україні. (...) Вона відвідає Запоріжжя та звідти вирушить на лінію розмежування".

За словами Зассе, окрім цього, Бербок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.

Повідомлялася, що цю поїздку в Україну Бербок здійснить разом із головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.

У січні Бербок вже відвідувала Київ перед поїздкою до Москви.

Врегулювання на Донбасі обговорюється на рівні так званої "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Росія, Німеччина та Франція.

 

 

Теги: #україна #міністр #плани #фрн
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