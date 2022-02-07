7 лютого: Яке сьогодні свято

7 лютого у світі відзначають День вогнегасника, в Україні – День масажиста, День Конституції в Мексиці, у США – День балету, в Індії – День троянди і День святого Мела в Ірландії. У Японії День північних територій, а Гренада святкує День незалежності. Православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, День пам'яті священномученика Володимира, митрополита Київського та святкування на честь ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі".

День вогнегасника

7 лютого вважається днем народження вогнегасника. У 1863 році цей винахід був запатентований у штаті Вірджинія інженером Аланом Креєм. Перше застосування скляних колб, наповнених водою, при гасінні пожеж датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається створений в Англії в 19 столітті. Для його наповнення також використовували воду.

Сноуборд включений до програми Олімпійських ігор

1998 року змагання сноубордистів були включені до програми Олімпійських ігор. Сноуборд - швидкісний спуск із засніжених схилів та гір на спеціальному снаряді – сноуборді, монолижі з окантовкою, що має кріплення для ніг. Спускаючись із гори, спортсмени виконують різні акробатичні елементи. Першу подобу сноуборду винайшов австрієць Джек Буртшеєт: у 1929 він вирізав дошку для катання з фанери. Офіційно основоположником сноубордингу вважається американець Том Сімс. У 1963 він почав кататися з гір на дошці від скейтборду, а потім, удосконаливши свій винахід, став першим в історії виробником сноубордів під маркою SIMS Snowboards.

Спочатку спортсмени трималися за мотузок, закріплений на передньому боці дошки. Пізніше мотузку замінили кріплення, змінилася і сама форма сноуборду - він набув викривленого до центру вигляду. На відміну від гірських лиж, сноуборд розвиває меншу швидкість (100 кілометрів на годину проти 150 кілометрів), він легший в освоєнні та простіший в управлінні. Ще одна тонкість: сноубордисти стоять на дошці не обличчям, а боком щодо спрямування руху. Найуспішнішими олімпійцями-сноубордистами за всю історію Олімпійських ігор цього виду були представники Швейцарії і США.

День масажиста

Уперше позитивний вплив на організм людини за допомоги рук описали індіанці і китайці. Сталося це близько трьох тисяч років до нашої ери. Першими українськими містами, де почали у XX столітті вивчати масаж, стали Харків та Одеса. Ініціаторами створення нового свята у 2018 році стали громадські організації і провідні установи у сфері медицини, масажу, оздоровлення.

Церковне свято

Православна церква 7 лютого вшановує пам'ять святого Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанз. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

У народному календарі цю дату назвали Григорій Богослов, Григор'їв день, Григорій-вказівник. Вважалося, що який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими.

У цей день:

1906 — Сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах);

1968 — Пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію "Ґреммі";

1992 — 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України

2010 — Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

Іменини: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.