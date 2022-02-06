Події

19:57 06.02.2022

На Мадагаскарі потужний циклон забрав життя шести людей, майже 48 тис. жителів евакуйовано

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На Мадагаскарі потужний циклон забрав життя шести людей, майже 48 тис. жителів евакуйовано

Щонайменше шестеро людей, за попередніми даними, стали жертвами потужного тропічного урагану, який прийшов у ніч на неділю на Мадагаскар, повідомив телеканал BFMTV.

За даними місцевої влади, 47 тис. 888 людей було переміщено після стихійного лиха. Відзначено значні руйнування.

Як повідомлялося, напередодні ввечері сильний вітер і зливи обрушилися на округ Мананзарі.

Раніше офіційний представник ООН попередив, що від нового урагану в цій острівній державі можуть постраждати 600 тис. людей за кілька днів після того, як тропічна буря "Ана" вже залишила без даху над головою десятки тисяч людей. В ООН повідомили, що гуманітарні партнери організації готуються до ліквідації наслідків урагану та допомоги населенню.

У суботу французькі телеканали показали, як місцеве населення намагається в очікуванні циклону зміцнити своє житло або залишає океанське узбережжя.

 

 

Теги: #ураган #жертви #мадагаскар
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