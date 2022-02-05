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19:23 05.02.2022

Джонсон і Макрон обговорили ситуацію навколо України та домовилися продовжити роботу над санкціями

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Джонсон і Макрон обговорили ситуацію навколо України та домовилися продовжити роботу над санкціями

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон обмінялися думками щодо ситуації навколо України та домовилися продовжити роботу над санкціями проти Росії, йдеться у заяві, поширеній у суботу Даунінг-стрит.

"Лідери поінформували один одного про відповідні обговорення з міжнародними партнерами, зокрема за підсумками візиту прем'єр-міністра до Києва. Вони погодилися з тим, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим завданням", - наголошується в ній.

У заяві йдеться, що вони обговорили роботу "щодо зміцнення східного флангу НАТО, щоб забезпечити повний захист союзників від зловмисних дій Росії, де і як би вони не відбувалися". Також вони обговорили обмежувальні заходи, які розробляє Захід проти Росії.

"Вони домовилися продовжити спільну роботу з розробки пакету санкцій, які набудуть чинності негайно, щойно Росія здійснить вторгнення в Україну", - наголошується у заяві.

 

 

Теги: #україна #британія #франція #лідери
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