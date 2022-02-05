Події

08:33 05.02.2022

На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

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На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

У Подільському районі Києва ввечері в п'ятницю в результаті пожежі в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку загинула одна людина, ще одна постраждала, вісім людей рятувальники евакуювали з палаючої будівлі.

Як повідомляє у Facebook головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, 04 лютого о 22:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Електриків 30/5 у Подільському районі столиці.

Встановлено, що займання відбулося в квартирі на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Зазначається, що рятувальники евакуювали 8 мешканців із суміжних квартир і квартир вище за розташовані поверхи.

Під час гасіння пожежі у квартирі, в якій сталося загоряння, виявили тіло людини. Також постраждав чоловік, якого було передано бригаді швидкої допомоги.

О 23.30 пожежники локалізували пожежу на площі 40 кв. м та о 23:47 – ліквідували.

На місці було задіяно п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 фахівців особового складу.

Обставини загибелі людини та причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

 

 

 

Теги: #київ #жертви #пожежа
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