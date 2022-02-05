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07:43 05.02.2022

Прем'єр Литви сподівається на СПГ-термінал як можливу альтернативу поставкам із РФ

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Прем'єр Литви сподівається на СПГ-термінал як можливу альтернативу поставкам із РФ

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сподівається на СПГ-термінал у Клайпеді як інструмент протидії можливому тиску в енергетичній сфері з боку Росії, тоді як об'єкт зараз використовується лише на одну десяту.

За даними Gas Infrastructure Europe, з початку 2022 потужності термінала в Клайпеді використовуються на 12%. У 2021 році він відправив до газотранспортної системи 1,575 млрд куб. м газу.

"Сьогодні ми бачимо, що це (термінал СПГ - BNS) буде основним фактором у запобіганні неконвенційним і подібним атакам, недотриманні домовленостей або інших явищ, які не відбуваються у просторі верховенства закону", - сказала Шимоніте на пресконференції за підсумками зустрічі глав урядів країн Балтії, що відбулася в Ризі.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що латвійське газосховище в Інчукалнсі також може захистити від можливих недружніх дій з боку РФ. "Наразі запаси цього сховища знаходяться в хорошому стані, ця зима трохи тепліша, що означає менше споживання, ніж могло б бути", - сказав Каріньш.

Сховище на сьогодні заповнено на 33%, обсяг активного газу, що зберігається, становить 696 млн куб. м, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Шимоніте наголосила, що країни Балтії спільно працюють над тим, щоб бути готовими до всього. "Представники наших відомств, представники компаній, які відповідають за інфраструктуру, дуже тісно співпрацюють, щоб бути готовими до різних несподіванок, які можуть статися, якщо газ додатково використовуватиметься як засіб тиску на Європейський союз", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, зі свого боку, припускає, що РФ може раптово припинити постачання газу. "Якщо ми залежимо від чогось, то ми можемо бути вразливими, і з цієї причини, відповідаючи на запитання про те, наскільки ми впевнені, що Росія не буде використовувати цей інструмент, я, звичайно, не дуже впевнена, що Росія цього не зробить", - сказала вона.

 

 

Теги: #газ #поставки #прибалтика #європа
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