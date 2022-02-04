Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт про реформу АМКУ

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити загалом законопроєкт №5431, який передбачає проведення першої частини реформи Антимонопольного комітету України (АМКУ).

"Тільки що комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт 5431. Реформі АМКУ бути", - написала голова антимонопольного відомства Ольга Піщанська у Facebook у п'ятницю.

Законопроєкт №5431 пройшов перше читання навесні, але викликав великий ажіотаж та критику в бізнес-спільноті. Проте до другого читання законопроєкт було доопрацьовано, зазначала раніше Піщанська. Зокрема, підготовлений до другого читання законопроєкт пропонуватиме встановити субсидіарну відповідальність, а також надання рішенням комітету статусу виконавчого листа. Крім того, законопроєкт пропонує підвищити рівень зарплат працівників антимонопольного відомства. За словами Піщанської, другий етап реформи АМКУ очікує у 2022 році.