США почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

На авіабазу у Вісбадені в Німеччині в п'ятницю прибули перші два військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III із підрозділами американської 82 повітряно-десантної дивізії з Форт-Брегга (штат Північна Кароліна), випливає з даних західних авіаційних ресурсів.

Ще один військово-транспортний літак ВПС США C-17A Globemaster III після трансатлантичного перельоту готується менше ніж за годину здійснити посадку у Вісбадені.

За повідомленням кореспондента військового видання Task And Purpose, американські десантники вирушають із бази Форт-Брегг для тимчасового розміщення в Німеччині та Польщі.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі у середу заявив, що командування збройних сил США з огляду на ситуацію навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили до ФРН, Польщі та Румунії.

Водночас він уточнив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони мають забезпечити надійну оборону союзників із НАТО".

Загалом близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто в Європу або передислоковано на її території в рамках заходів зі зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що "найближчими днями тисячу військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщено до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають.

Приблизно ще 2 тис. військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі. Йдеться про бригадну тактичну групу 82 повітряно-десантної бригади з Форт-Брегга.

За наявними даними, за останню добу американські військово-транспортні літаки C-130J-30 Super Hercules здійснили вже щонайменше п'ять рейсів з авіабази Рамштайн у Німеччині до польського міста Жешув.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання в Європу 8,5 тис. військовослужбовців. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання в разі наказу", - наголосив Кірбі.

Як зазначив представник Пентагону, завдання американських сил полягає у "стримуванні агресії" та "поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, які перебувають на передовій".