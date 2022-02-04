Події

17:14 04.02.2022

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

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На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку п'ятниці, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Із початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Теги: #ситуація #оос
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