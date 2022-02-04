У Нацкорпусі спростовують інформацію російських медіа про виготовлення "брудної ядерної бомби"

Політична партія "Національний корпус" спростовує інформацію, поширювану російськими засобами масової інформації, про нібито виготовлення представниками партії "брудної бомби з ядерними матеріалами", яку планується застосувати проти російських військ у разі їх вторгнення в Україну.

"У російському Telegram-каналі вийшло фейкове відео, де представники "Національного корпусу" виготовляють "брудну бомбу з ядерними матеріалами" для застосування проти російських військ у разі вторгнення. Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія - витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації і нашої партії, і України", - повідомляє прес-служба Нацкорпусу в п'ятницю.

У партії уточнюють, що відео, яке з'явилося на російському ресурсі, не має звуку. Крім того, в Нацкорпусі заявляють, що помилки в титрах демонструють "очевидно низький рівень володіння українською мовою, що характерно для російських "спецоперацій".

"Ми прекрасно розуміємо, що "Національний корпус" – це структура, якої панічно бояться в РФ. Це сфабриковане відео є також відповіддю на нашу кампанію з підготовки цивільного населення до можливого повномасштабного наступу Росії "Не панікуй! Готуйся!", - наголошують у партії.

У політсилі висловлюють сподівання, що українські спецслужби й українські ЗМІ "не використовуватимуть російські неякісні фейки, а розберуться, кому й навіщо потрібно сьогодні влаштовувати інформаційні провокації та поширювати їх у медіапросторі".

"Запрошуємо ЗМІ на вишкіл у Києві, який відбудеться 6 лютого з ініціативи Громадського штабу оборони, а також на інші заходи в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!". Ви зможете переконатися, які знання і навички люди там отримують", - підсумували в Нацкорпусі.