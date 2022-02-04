Потепління очікується в Україні у вихідні дні, подекуди - невеликий сніг із дощем

Температура повітря підвищиться в більшості областей України, крім півдня, в найближчі дві доби, також очікуються невеликі опади, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 5 лютого, в західних, північних і більшості центральних областей пройде невеликий сніг, удень подекуди з дощем, на решті територій без істотних опадів; на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний (на сході країни - північно-західний), 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура в західних областях уночі близько 0°, удень 1-6° тепла; у східних і північно-східних областях уночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті територій уночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Одеській області 3-8° тепла.

У Києві в суботу невеликий сніг, удень із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень у день 5 лютого найвищу температуру було зафіксовано на позначці +10,1° С у 2002 році, а найнижчу - вночі на позначці -26° С в 1893 році.

У неділю, 6 лютого, вночі на Лівобережжі, вдень у східних і західних областях України пройде невеликий сніг, удень подекуди з дощем, на решті територій без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у східних областях уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 4-9° морозу.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.