Події

09:22 04.02.2022

Президент Франції планує відвідати Україну та РФ наступного тижня

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Президент Франції планує відвідати Україну та РФ наступного тижня

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує наступного тижня відвідати Україну та Російську Федерацію, повідомляє в п'ятницю агентство Bloomberg із посиланням на Єлисейський палац.

"Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну", - йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня президент Франції заявив, що не відкидає свого візиту до Москви найближчим часом.

"Нині пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.

"Я продовжу обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я абсолютно не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчими годинами я також розмовлятиму з президентом Байденом", - сказав Макрон у середу.

Теги: #плани #візити #макрон
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