В Україні за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 43 778 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 3 лютого в Україні: зафіксовано 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 4 381, медпрацівників – 873); 75 304 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 особи, другу дозу – 28 444 особи, додаткову дозу отримали 695 осіб, бустерну дозу – 22 683 особи. Також минулої доби: госпіталізовано – 4 328 осіб; летальних наслідків – 174; одужали – 9 497 осіб", - зазначено в повідомленні у Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 3 лютого, за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 січня було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня - 24 508 нових випадків, 29 січня за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання на СOVID-19, 28 січня фіксували 34 408 нових випадків, 27 січня виявили 32 393 нових випадки захворювання на СOVID-19, 26 січня за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 4 213 675 осіб; одужали – 3 660 351 особа; летальних наслідків - 100 983.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 осіб, із них отримали першу дозу – 15 420 205 осіб, отримали дві дози – 14 728 642 особи, отримали додаткову дозу – 19 423 особи, бустерну дозу – 421 057 осіб. Загалом зроблено 30 589 327 щеплень.