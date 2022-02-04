Німеччина досі не надала письмового підтвердження про передання 5 тис. шоломів українським військовим

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що від Німеччини досі не надійшло письмового підтвердження про передання 5 тисяч обіцяних військових захисних шоломів, повідомили у пресслужбі відомства.

"Перше, що нам вкрай потрібно від Німеччини - припинення практики блокування постачання зброї іншими країнами. Як, приклад, це звернення уряду Естонії до уряду Німеччини, щоби дозволити поставити в Україну гармати виробництва часів Німецької Демократичної Республіки для того, аби підняти рівень обороноздатності наших Збройних Сил. Але уряд Німеччини відмовляє уряду Естонії дати нам дозвіл на отримання тих гармат", - наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони.

Міністр також додав, що уряд Німеччини продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через NSPA. "Воно дає можливість у прозорий, відкритий спосіб придбати ті чи інші засоби захисту або ураження. Тому, коли ми звертаємося публічно до уряду Німеччини, ми просимо в першу чергу: не блокуйте, будь ласка, можливість нам захищатися. Мається на увазі саме це", - зазначив Резніков.

Він додав, що станом на 3 лютого 2022 року, крім публічної заяви Міноборони Німеччини на засіданні уряду про те, що вони готові надати 5 тис. шоломів, жодного письмового підтвердження Україна поки що не отримала.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що такий документ готується і має бути надісланий, каже міністр.

"Я безпосередньо комунікую з послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен. У нас дуже хороші стосунки, я їй дякую за ту роботу, яку вона робить. Дякую за організацію лікування наших воїнів, починаючи з 2014 року в Німеччині. Дякую за госпіталь, який ми отримаємо 8 числа від Естонії", – сказав Резніков.