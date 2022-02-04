США дадуть відповідь на спроби іноземних компаній пом'якшити наслідки можливих санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну

Держдеп виступив із попередженням на адресу іноземних компаній, зокрема китайських, що Вашингтон застосує щодо них низку інструментів у разі, якщо ті спробують пом'якшити наслідки можливих санкцій США щодо Росії.

"У нас, у США та наших союзників, є низка інструментів, які ми можемо застосувати у разі, якщо побачимо, що іноземні компанії, зокрема в Китаї, роблять усе можливе для того, щоб ухилитися від заходів США (щодо Росії - ІФ) щодо експортного контролю", - заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу в четвер.

Співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Гаррелл кілька днів тому заявив, що США в пакеті санкцій, що готується на випадок "вторгнення" РФ в Україну, наголосили на заходах, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу.

Він зазначив, що "серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи", планується також "запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі", а також "знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах".

Раніше цього тижня представник Білого дому Джен Псакі заявила, що США підготували санкції щодо низки осіб із російської еліти та членів їхніх сімей на випадок подальших кроків Росії щодо нападу в Україну. Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через "глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

При цьому представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США стосовно заходів щодо Москви.

Західні союзники також працюють над низкою заходів, пов'язаних із торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.