Події

07:37 04.02.2022

Одна людина загинула, ще четверо постраждали в ДТП у Херсонській області

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Одна людина загинула, ще четверо постраждали в ДТП у Херсонській області

Одна людина загинула, ще четверо постраждали у дорожньо-транспортній пригоді поблизу с. Тягинка Бериславського району (Херсонська обл.) у четвер увечері, повідомили у пресслужбі поліції регіону.

"Сьогодні, близько 17:20, до "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Тягинка Бериславського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Dokker виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом Ford. У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події. Водій автобуса та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Потерпілих було доставлено до медичних закладів", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у четвер.

На місці працюють слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Херсонській області та працівники територіального підрозділу поліції. Тривають першочергові слідчі дії.

 

 

 

Теги: #дтп #жертви #херсонська_область
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