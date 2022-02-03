Події

21:25 03.02.2022

Спікер Палати представників виступає за санкції проти РФ лише у разі нападу на Україну

2 хв читати
Спікер Палати представників виступає за санкції проти РФ лише у разі нападу на Україну

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в четвер заявила, що підтримає санкції щодо РФ лише у разі нападу на Україну, і ці санкції мають бути жорсткими.

"Я думаю, що ці санкції мають бути достатньо потужними за ефективністю, і що їх варто запроваджувати після і у разі вторгнення, а також з урахуванням спільної роботи з нашими союзниками", - додала вона.

За словами Пелосі, у цьому випадку США за допомогою санкцій зможуть "максимально вплинути" на РФ.

"Я думаю, ці санкції мають бути набагато потужнішими, ніж раніше, оскільки ми говоримо про вторгнення на територію іншої країни... Вони мають відчути біль, і цей біль має дійти до Володимира Путіна", - наголосила речник Палати представників.

"Ніхто, крім нього, не знає, що він має намір зробити, тому нам потрібно бути готовими до всього, чим би це не було", - зазначила вона.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступає за введення проти РФ санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.

Зі свого боку, представник Білого дому Джен Псакі заявила в четвер, що адміністрація США готова розглядати запропоновані конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на російсько-українському кордоні.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ІФ)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну, якого побоюються США. Псакі зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроєкту.

Влада США у разі вторгнення РФ в Україну має намір запровадити санкції не лише проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим триває як у Білому домі, так і в Конгресі. Щоб обидві палати Конгресу швидко узгодили санкційний пакет, демократам потрібна підтримка республіканської меншини. Конгресмени-республіканці не проти такого співробітництва, проте в обмін на це просять включити до законопроєкту низку їх ідей. Зокрема, ідея введення частини санкцій безвідносно того, чи вторгнеться РФ в Україну, спочатку належить саме республіканцям.

 

Теги: #сша #санкції #росія #конгрес
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 03.02.2022
Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі загрозу РФ стосовно України

Голова Єврокомісії обговорила з президентом Польщі загрозу РФ стосовно України

20:14 03.02.2022
МЗС РФ вимагає від московського бюро Deutsche Welle припинити мовлення з 4 лютого

МЗС РФ вимагає від московського бюро Deutsche Welle припинити мовлення з 4 лютого

20:12 03.02.2022
Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

20:02 03.02.2022
Розвідка США дізналася про плани Росії щодо вторгнення в Україну

Розвідка США дізналася про плани Росії щодо вторгнення в Україну

15:31 03.02.2022
США ліквідували ватажка "ІД" під час операції на північному заході Сирії - Байден

США ліквідували ватажка "ІД" під час операції на північному заході Сирії - Байден

15:18 03.02.2022
У Борисполі приземлився сьомий борт із військовою допомогою від США

У Борисполі приземлився сьомий борт із військовою допомогою від США

12:52 03.02.2022
Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

09:15 03.02.2022
США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

08:57 03.02.2022
Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

08:52 03.02.2022
Джефф Цукер пішов з посади голови CNN через таємний службовий роман

Джефф Цукер пішов з посади голови CNN через таємний службовий роман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

Суд переніс слухання щодо апеляції на арешт майна Порошенка через хворобу судді

Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

Вибори до райрад Києва відбудуться 30 жовтня – рішення Київради

ОСТАННЄ

Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Нардепи "Євросолідарності" та "Голосу" ініціювали звернення до Зеленського з проханням звільнити директора ДБР

Харківська мерія та правоохоронці погодили проведення мітингу на пл. Свободи, але Марш єдності вважають недоцільним

Нардепи "Євросолідарності" та Разумков пропонують звільнити главу МВС Монастирського – проєкт постанови

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

Суд переніс слухання щодо апеляції на арешт майна Порошенка через хворобу судді

Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

Вибори до райрад Києва відбудуться 30 жовтня – рішення Київради

Ожеледиця на дорогах України: 4 лютого в 20 областях оголошено жовтий рівень небезпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА