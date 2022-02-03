Спікер Палати представників виступає за санкції проти РФ лише у разі нападу на Україну

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в четвер заявила, що підтримає санкції щодо РФ лише у разі нападу на Україну, і ці санкції мають бути жорсткими.

"Я думаю, що ці санкції мають бути достатньо потужними за ефективністю, і що їх варто запроваджувати після і у разі вторгнення, а також з урахуванням спільної роботи з нашими союзниками", - додала вона.

За словами Пелосі, у цьому випадку США за допомогою санкцій зможуть "максимально вплинути" на РФ.

"Я думаю, ці санкції мають бути набагато потужнішими, ніж раніше, оскільки ми говоримо про вторгнення на територію іншої країни... Вони мають відчути біль, і цей біль має дійти до Володимира Путіна", - наголосила речник Палати представників.

"Ніхто, крім нього, не знає, що він має намір зробити, тому нам потрібно бути готовими до всього, чим би це не було", - зазначила вона.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступає за введення проти РФ санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.

Зі свого боку, представник Білого дому Джен Псакі заявила в четвер, що адміністрація США готова розглядати запропоновані конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на російсько-українському кордоні.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ІФ)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну, якого побоюються США. Псакі зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроєкту.

Влада США у разі вторгнення РФ в Україну має намір запровадити санкції не лише проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим триває як у Білому домі, так і в Конгресі. Щоб обидві палати Конгресу швидко узгодили санкційний пакет, демократам потрібна підтримка республіканської меншини. Конгресмени-республіканці не проти такого співробітництва, проте в обмін на це просять включити до законопроєкту низку їх ідей. Зокрема, ідея введення частини санкцій безвідносно того, чи вторгнеться РФ в Україну, спочатку належить саме республіканцям.