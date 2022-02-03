Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

Адміністрація США готова розглядати запропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, зокрема й ті, які пропонується ввести незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на російсько-українському кордоні, заявила в четвер представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" у цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції та обговорюємо з членами Конгресу законопроєкт (про обмежувальні заходи - ІФ)", - заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи підтримує Білий дім пропозиції деяких конгресменів запровадити частину санкцій проти Росії відразу, не пов'язуючи їх із нападом РФ на Україну, якого побоюються США. Псакі зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту цього законопроекту.

"Наш підхід від самого початку ґрунтується на думці, що пакет нищівних економічних санкцій, який ми обговорюємо, може зіграти стримуючий вплив, і ми бачимо ознаки такого впливу на російських ринках. Але ми не встановлюємо червоних ліній", - додала Псакі.

Раніше цього тижня телеканал CNN повідомляв, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступає за введення проти Росії санкцій ще до її можливого вторгнення в Україну. Він наголосив, що вважає "менш ефективними" санкції, які запровадять лише у разі такого нападу.

Зі свого боку, Псакі кілька днів тому заявила, що США підготували санкції щодо низки осіб із російської еліти та членів їхніх сімей на випадок подальших кроків Росії щодо нападу на Україну.

За її словами, ці особи - з-поміж тих, хто "перебуває в близькому оточенні Кремля і біля нього", або "беруть участь у процесі ухвалення рішень уряду". Псакі додала, санкції торкнуться і тих, хто "причетний до дестабілізаційної поведінки Кремля". Як зазначила Псакі, деякі з осіб, на яких націлені санкції, особливо до них уразливі через "глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

При цьому представник Білого дому наголосила, що це відображає лише частину зусиль США стосовно заходів щодо Москви.

Влада США у разі нападу РФ на Україну має намір вводити санкції не лише проти фізосіб, а й проти компаній. Робота над цим триває як у Білому домі, так і в конгресі. Щоб обидві палати конгресу швидко узгодили санкційний пакет, демократам потрібна підтримка республіканської меншості. Конгресмени-республіканці не проти такого співробітництва, проте в обмін на це просять включити до законопроекту низку їхніх ідей. Зокрема, ідея введення частини санкцій безвідносно того, чи вторгнеться РФ в Україну, від початку належить саме республіканцям.